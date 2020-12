Jets de pierres et de feux d’artifice, poubelles et voitures incendiées, barrières de chantier lancées dans des vitres, abri de bus démoli, voitures et véhicules de police endommagés… La soirée du réveillon du Nouvel An 2019-2020 fut particulièrement agitée dans le quartier de Bressoux/Droixhe à Liège !

Un an après ces tristes faits, le dossier est toujours à l’instruction. Il faut écrire qu’il y a beaucoup de monde à identifier dans les fauteurs de troubles. Ils étaient en effet une cinquantaine à fêter l’An neuf à coups de pierres sur les policiers et même les pompiers. Une dizaine de représentants des forces de l’ordre avaient d’ailleurs été blessés.

Ceci dit, depuis janvier dernier, les autorités judiciaires ne sont pas restées inactives. Même s’il reste beaucoup à faire, plusieurs participants ont été identifiés. On en veut pour preuve l’opération qui s’est déroulée en mars dernier où une quinzaine de suspects avaient été arrêtés alors qu’une vingtaine de perquisitions étaient menées par près de 140 policiers de la zone de police de Liège. Des mesures de placement pour les mineurs avaient été prises, alors qu’une dizaine de majeurs avaient été inculpés.

Jusqu’à 5 ans de prison

Des objets y avaient été saisis, notamment des téléphones (pour voir les images qui avaient été filmées), des vêtements et autres éléments de preuve qui pourront servir à les impliquer dans ces faits.

À l’heure actuelle, une quarantaine d’émeutiers auraient été formellement identifiés. Les enquêtes en cours viseraient à en identifier une dizaine. Une fois l’instruction bouclée, direction le tribunal. Au pénal et au civil, cela peut être cher…

Les personnes condamnées risqueront des peines pouvant aller jusqu’à 5 ans de prison pour dégradations volontaires, rébellion et coups à agents.