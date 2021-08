Les travaux planifiés par le SPW Direction des Routes au double giratoire de Sprimont touchent à leur fin. Depuis le 28 juin, le chantier attendu depuis près de deux ans obligeait les véhicules à emprunter d'autres routes pour passer de la N30 à la N678, et vice-versa, ce qui impactait de façon conséquente la circulation.



La fin des travaux était attendue pour le 27 août, soit quelques jours avant la rentrée des classes.



Finalement, le double giratoire est à nouveau accessible depuis ce jeudi 19 août, pour le plus grand bonheur des riverains, des utilisateurs de ces routes et des commerçants locaux.