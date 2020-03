Tout le monde se réjouissait de cette avancée dans le dossier des Prés de Tilff… Fin octobre en effet, le comité de sélection des Prés de Tilff, composé de représentants du Commissariat général au Tourisme et de la commune d’Esneux, avait en effet retenu le développement d’un pôle d’excellence consacré à la pratique du tennis et du padel. Cette offre faisait partie des deux projets soumis au comité de sélection suite à un appel à projets lancé un an plus tôt pour relancer les activités sur ce site à l’abandon depuis… 2010 !

Mais cette question posée par le député libéral Philippe Dodrimont à la ministre du Tourisme Valérie De Bue a quelque peu refroidi les esprits. Le député s’interrogeait en effet sur l’état d’avancement du dossier… pour savoir si un des deux projets en lice avait été officiellement validé. Le projet de tennis padel en toute logique ? C’était trop simple.

La ministre a en effet précisé que la décision avait fait l’objet d’un recours en annulation avec demande de suspension introduit par un des candidats auprès du Conseil d’État… "À ce stade aucun des deux projets n’a fait l’objet d’une validation formelle et, dès lors, aucun acquéreur, ni concessionnaire, n’a été désigné…"

Pour rappel, le projet qui tient la corde prévoit un ensemble de 8 terrains de tennis, dont 4 couverts, de 6 terrains de padel dont 4 couverts, un club house et un espace Horeca, le tout associé à la plaine de jeux voisine.