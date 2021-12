Lire et dire le monde. Interroger le présent. Partager les points de vue aigus que posent les artistes sur notre temps." Telle est l’ambition que se donne le Festival de Liège au fil de ses éditions.

Né en 1958 à l’initiative de Robert Maréchal, puis repris en 2000 par Jean-Louis Colinet, et devenu une biennale dès 2001, le festival international des arts de la scène propose une programmation singulière de théâtre, de danse et de musique venus des quatre coins du monde : Pologne, Chili, Espagne, Cameroun, Italie, France et Belgique.

"Les spectacles parlent tous du monde d’aujourd’hui, en posant des questions actuelles", note le directeur et programmateur Jean-Louis Colinet.

Le festival s’ouvre avec la pièce chorégraphique "Mirage" de la cie Dyptik. Le point de départ de cette création française : le camp de réfugiés de Ballata à Napelouse en CisJordanie. On trouve également la pièce de danse "À qui le tour ?" d’Agathe Djokam (Cameroun), qui questionne le corps et l’esprit de chaque individu face à la perte d’un être cher.

A côté de ces spectacles internationaux, le Festival présente comme à chaque édition les créations de jeunes artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles tels que "Marche Salope" de Céline Chariot ; "Les Dévorantes" de Sarah Espour ; "Le Paradoxe de Billy" de Ludovic Drouet, etc.

La programmation comprend en tout 16 spectacles parmi lesquels six ont été créés par des metteurs en scène féminins.

Une journée d’étude

"Nous présentons des spectacles qui se veulent accessibles à tous mais forts humainement, avec des formes novatrices, aux confins du politique et de la poétique", souligne le directeur qui aime travailler au coup de cœur.

Le Festival de Liège, qui réunit à chaque édition plus de 15 000 spectateurs, n’avait pu avoir lieu en 2021. Il aura lieu du 5 au 26 février au manège de la Caserne Fonck à Liège. Toute la programmation sur www.festivaldeliege.be.

Outre la programmation habituelle, "une journée d’étude" est prévue sur la présence des femmes dans le secteur des arts de la scène en Fédération Wallonie-Bruxelles, le samedi 26 février dès 10h.

Réservations dès ce 1er décembre au 0497.606.402 ou à festivaldeliege@gmail.com.

Prix : 16 € le ticket. 10 €/ticket dès trois spectacles.