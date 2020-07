En cette période estivale, quoi de mieux qu'une balade empreinte de découverte et de culture?

La maison du tourisme de Liège organise une nouvelle fois son "festival de promenade" du 22 au 30 août 2020. "Promenade" au singulier car la maison du tourisme "souhaite hisser la Promenade au rang des Beaux-Arts, comme la Musique, le Cinéma, le Théâtre, la Littérature,..." Avec plus de 40 balades et visites guidées, petits et grands pourront découvrir la nature et le patromoine d'une dizaine de communes liégeoises.

En vélo, en marchant ou même en courant, les promeneurs pourront par exemple partir à la découverte des plantes médicinales qui se cachent dans les Coteaux de la Citadelle, ils pourront également visiter les châteaux de Waroux et de Fayenbois ou encore le Val-Saint-Lambert, ancienne cristallerie de prestige.

Toutes ces découvertes seront accompagnées d'un guide expert en la matière, à qui vous pourrez poser toutes vos éventuelles questions.

De quoi découvrir la région de manière originale et ludique.

Les prix varient entre 7€ et 9€. Certaines promenades sont entièrement gratuites.

Les inscriptions et payements anticipés sont obligatoires et le port du masque est fortement recommandé.

Toutes les informations supplémentaires ainsi que le programme détaillé des promenades se trouve sur: https://reservation-fr.visitezliege.be/visites-liege-festival-promenade.html