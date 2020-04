La décision officielle est tombée ce mardi 21 avril dans le courant de l’après-midi : le festival de musique urbaine des Ardentes, à Liège, ne sera finalement pas organisé en 2020. Initialement en effet, les organisateurs avaient évoqué la possibilité de reporter l’organisation de deux mois pour maintenir un festival, en septembre dès lors… mais cette option semble trop complexe. Les Ardentes se dérouleront du 8 juillet au 11 juillet 2021.

"Face à la déception de nos festivaliers et des nombreux fans des artistes programmés aux Ardentes cette année, nous avons d’abord voulu analyser la possibilité de reporter Les Ardentes à septembre 2020 […]😔 Néanmoins, c’est la mort dans l’âme que nous devons admettre que l’incertitude quant à notre situation à tous dans la crise sanitaire actuelle est trop grande, et que nous sommes contraints de reporter le festival à 2021", ont fait savoir les organisateurs du festival.

Report d’un an et affiche renforcée

Ces derniers le précisent déjà toutefois, l’édition 2020 n’est pas tout à fait annulée… juste reportée à 2021, avec de nombreux artistes qui se sont engagés. "Vu les contacts récents déjà pris avec les artistes, nous ne doutons par contre pas que l’affiche de 2021 sera plus forte encore, car nous allierons l’engagement reçu ces derniers jours de nombreux artistes programmés en 2020 à revenir en 2021 à de toutes nouvelles opportunités de programmation qui se présenteront à nous".

Au niveau des tickets, les organisateurs ont enfin fait savoir qu’ils comptaient sur la solidarité des festivaliers… et donc d’un report des tickets pour 2021. "La plus forte des solidarités que vous puissiez nous exprimer est de garder votre ticket 2020 pour 2021 (sans intervention nécessaire de votre part et sans frais ni coût additionnel). Notre engagement moral à nous sera de vous proposer l’année prochaine un line up encore plus incroyable"…

Mais d’annoncer également la réflexion entamée pour permettre un remboursement pour ceux qui ne sauraient pas assister à l’édition de 2021.