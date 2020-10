Les organisateurs du Festival international de comédie de Liège, qui doit avoir lieu du 6 au 10 novembre, étaient aussi suspendus aux lèvres du Comité de concertation ce vendredi : le festival pourra-t-il être maintenu ? "Il est maintenu" nous assure son directeur Adrien François, qui n’a cessé d’adapter la programmation de cette édition. "On est passés à côté de la catastrophe, on reste debout. C’est une bataille mais on reste positifs", confie celui qui croit en ce festival pour continuer à faire tourner un pan de l’économie (artistes, hôtels, graphistes...) et préserver la culture. Le festival, qui conserve ses artistes invités, devra toutefois réduire son public. "On veut maintenir le gala d’ouverture avec 200 personnes au Forum, mais aussi les projections et un petit chapiteau TV", tandis que la remise des prix en présentiel est annulée.

A.Q.