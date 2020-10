Les organisateurs du Festival international de comédie de Liège, qui devait avoir lieu du 6 au 10 novembre prochaines, étaient suspendus aux lèvres du Comité de concertation ce vendredi : le festival pourra-t-il être maintenu ? "Il est maintenu" nous assurait encore vendredi son directeur Adrien François, qui n’a cessé d’adapter la programmation de cette édition.

Mais ce dimanche, une nouvelle réunion a eu lieu avec le bourgmestre de Liège Willy Demeyer et l'équipe organisatrice afin de réévaluer la situation. Suite aux nouvelles restrictions visant à limiter la propagation du coronavirus, et la gradation des cas positifs, la décision a finalement été prise d'annuler le festival.



"Au vu de la situation actuelle avec le coronavirus, votre santé est notre priorité absolue. En concertation avec la Ville de Liège, nous sommes contraints d’annuler le FIFCL. De tout cœur, nous aurons tout donné jusqu’au bout, sans relâche et avec toute la passion qui nous pousse à rêver plus grand avec et pour vous. C’est très dur d’annuler, si proche du but, tout était confirmé. L’émotion est forte, très forte, mais nous reviendrons plus fort que jamais ! Prenez soin de vous", peut-on lire sur la page Facebook de l'événement.



Les organisateurs donnent rendez-vous du 5 au 9 novembre 2021 pour fêter la sixième édition.