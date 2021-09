Porté par l'association du même nom depuis 1991, le festival Voix de femmes bisannuel (toutes les années impaires) organisé en octobre à Liège, fête cette année son 30e anniversaire.

Voulu pluridisciplinaire, il donne à voir, entendre et penser les pratiques des artistes femmes sous toutes leurs formes : "celles qui explorent, questionnent et repoussent les limites avec audace et curiosité".

Pour cette 15e édition, l'équipe du festival a choisi de Dis/continuer. "Tout au long de la programmation, on se posera la question de nos héritages : ce que nous voulons chérir, transformer, ou arrêter", explique Flo Vandenberghe, co-directrice.

Attaché à un format long et nomade depuis 2017, le festival s'installera du 14 au 30 octobre dans 12 lieux de la Cité ardente : à l'An Vert, Chez Barricade, à la Cafétéria Collective Kali, à la Chaufferie - Acte 1, aux Chiroux, au Cinéma Le Parc, au CPCR, aux Grignoux, au KulturA, chez La Grande Ourse, chez Livre aux Trésors, et au Manège Fonck. Le festival réunira une centaine d'artistes durant 17 jours au long de 26 événements : projections, concerts, expo, théâtre, littérature, conte, danse, performances... Le festival se veut également davantage participatif avec des rencontres, ateliers...

[...]