Il y a un peu plus d’une semaine déjà que le nom d’Alysson Jadin est partagé comme celui d’un symbole, celui de ceux qui se disent oubliés dans cette crise.

Confrontée à d’importantes difficultés financières en effet, la jeune barbière liégeoise de 24 ans, que l’on présente comme généreuse et humaine, n’a pas eu la force de continuer à vivre. Mais dans son entourage, d’aucuns refusent que sa mort tombe dans l’oubli. Avec d’autres indépendants durement touchés par la crise, Serge Schoonbroodt, organiste Liégeois, annonce être en train de concrétiser cette promesse : la création d’un fonds de solidarité dénommé Alysson. Destiné à aider les indépendants de manière simple et rapide, il serait déjà prêt d’ici une quinzaine de jours…

"Ne pouvant pas nous résoudre à être les témoins passifs et silencieux de nouveaux drames humains, nous avons pris l’initiative de créer un fonds de solidarité en son nom afin de mettre en place une aide d’urgence destinée aux indépendants les plus précarisés suite à cette crise sanitaire sans précédent", explique aujourd’hui Serge Schoondbroodt, "en effet, si beaucoup de ces indépendants ont déjà pu bénéficier des aides octroyées par les différents niveaux de pouvoirs, beaucoup d’autres sont encore trop souvent négligés ou simplement oubliés car jugés "non essentiels" par nos dirigeants"…

L’objectif pratique de cette démarche est double précise encore le Liégeois : il s’agit d’apporter un soutien administratif, logistique ou financier selon les besoins rencontrés mais aussi de proposer des conseils ou un accompagnement dans la recherche de solutions appropriées…

Déjà, la page Facebook "Fonds Alysson" a été créée…