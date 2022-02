On sait que la culture fait partie des secteurs ayant été les plus ébranlés par les mesures sanitaires liées au Covid-19. Qu’en est-il du Forum de Liège où, économiquement parlant, il n’est pas possible de maintenir des spectacles quelle que soit la jauge autorisée…

"Nous avons eu l’occasion de retravailler en septembre, octobre et novembre derniers. Puis, en raison de la jauge de 200 personnes décidée le 3 décembre, nous avons été à l’arrêt en décembre et janvier", précise Simon Bouazza, directeur général du Forum de Liège.

Une fermeture qui a entraîné, à nouveau, des annulations et reports. Puis, il y a quelques jours, le Forum annonçait la reprise de ses activités à la suite des dernières décisions du Codeco. Ainsi, depuis lors, un taux d’occupation de 70 % de la capacité d’accueil est autorisé, voire 100 % pour les plus grandes salles, à condition que la qualité de l’air soit maintenue sous 900 ppm. Au Forum, on vise les 70 % d’occupation, soit 1 400 places sur 2 000, sachant que la billetterie ne tourne pas à plein régime… C’est le moins que l’on puisse écrire, en effet… Vu le contexte actuel, nombre de personnes ont perdu l’habitude de réserver des places…

"Reprenez le chemin de la salle ! La billetterie est rouverte et il est aussi possible de réserver via Internet, clame Simon Bouazza. Nous nous efforçons de maintenir un maximum de spectacles mais, pour certains, ce ne sera pas possible et il y aura encore des reports"…

Reprise avec Haroun

L’agenda est à jour (NdlR : entendons au moment de boucler cette édition) et tout ce qui y figure peut faire l’objet de réservations. C’est le 11 février que la magnifique salle du Forum rouvrira ses portes pour accueillir l’humoriste Haroun avec son nouveau spectacle Seuls. Suivent, en février, Alban Ivanov (12 février) avec son nouveau spectacle Vedette, la pièce de théâtre The Canapé (13 février), notamment avec Jean Benguigui et Laurent Gamelon ; Bernard Lavilliers (25 février), qui présentera son nouvel album Sous un soleil énorme ; et la comédie musicale pour enfants (contes et légendes) EnChanté, Terres de feu (27 février).

À noter que si Michael Gregorio avec L’Odyssée de la voix apparaît à l’agenda le 23 février, le spectacle pourrait bien être à nouveau reporté… Le report a, en revanche, déjà été décidé pour Michel Jonasz et Jean-Yves D’Angelo (3 mars) et Salvatore Adamo (reporté au 24 septembre). Les tickets achetés restent valables.

Accès avec CST et masque. Suivez l’actualité du Forum sur sa page Facebook (Le Forum de Liège).