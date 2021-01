Depuis la découverte macabre, la soeur de la victime répète que l'auteur de ce crime est un de ses frères, un certain Gerges. Un mandat européen a d'ailleurs été lancé par la police belge, contre le principal suspect de cette affaire.

Interviewée par 7sur7, Fadia a déclaré que son frère Gerges serait retourné en Syrie où il séquestrerait ses parents et l’un de ses frères. La jeune femme implore l’aide des autorités compétentes pour rapatrier sa famille et la mettre à l’abri du danger. Fadia et sa fille auraient également reçu des menaces de mort.

Un mode de vie trop "occidental"

Pour elle, aucun doute ne plane sur l'auteur de ce crime atroce. "Dans la famille, on est tous chrétiens, mais lui et deux autres de mes frères ont une mentalité très moyenâgeuse, extrêmement patriarcale, loin de celle de la plupart des personnes vivant en Occident. Ma sœur lui avait caché qu’elle avait un copain depuis un an, parce que, pour lui, c’est inadmissible de côtoyer un homme auquel on n’est pas marié", explique Fadia.

Elle raconte que Gerges est venu en Belgique dans l'espoir de changer Ahlam et sa façon de vivre. Il aurait même tenté de la ramener en Suède.

Une famille en péril

Depuis le crime, Fadia est terriblement inquiète pour ses parents: "Dès que mon téléphone sonne, j’ai peur d’avoir de mauvaises nouvelles, d’apprendre qu’il les a tués”, confie-t-elle. Faire revenir ses parents est devenu sa priorité: "Je ne ferai jamais revenir ma sœur, mais je compte bien mettre ma famille à l’abri. Ma sécurité et la leur est ma seule priorité".