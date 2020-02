Plusieurs braquages réalisés dans des magasins Orange sont reprochés à Roddy Lutonda et 4 de ses connaissances.

Thierry Lutonda n'a pas encore réussi à faire ses preuves dans le noyau A d'Anderlecht cette saison mais cela ne saurait tarder dans les années à venir vu le potentiel et la carrière qu'on lui promet. Sauf que dans la fraterie des Lutonda, il ne semble pas y avoir que des talents.

Son grand frère Roddy en est la preuve. Lui, il semble plutôt aguerri dans le grand banditisme. En effet, comme nos confrères de Sudinfo l'indiquent ce jeudi, une bande de braqueurs sévissant dans la région de Liège a été arrêtée suite à des vols dans plusieurs enseignes de la région.

Dans les 5 braqueurs interpellés par la police, le nom Roddy Lutonda est cité et est même reconnu dans plusieurs affaires liées à des histoires de bandes urbaines dans la région liégeoise. Les faits qui sont reprochés à Roddy Lutonda et les 4 autres auteurs présumés sont des braquages de magasins de l'enseigne Orange. En tout, pas moins de 6 magasins ont été l'oeuvre de braquages en quelques semaines à peine. A l'aide d'armes, les braqueurs n'hésitaient pas à menacer et donner des coups aux employés des magasins afin de réaliser le braquage.

© BELGA



Thierry Lutonda