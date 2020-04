Raphaël Dubois, ancien du cabinet de Sophie Wilmès, poursuit son travail à la Région.

Comme on le sait, la situation sanitaire actuelle a de multiples conséquences. Mais elles sont parfois moins évidentes que ce que l’on peut imaginer de prime abord.

Il en est ainsi également de la gestion publique qui est fortement impactée par la crise. Comme les autres communes, celle de Waremme a donc dû s’adapter. Et ce, alors même qu’un changement politique de taille s’y préparait puisque le MR devait entrer au collège.

" Pas grand-chose n’a évolué à ce niveau depuis le début de la crise ", estime son chef de file local Raphaël Dubois. Lequel a eu fort à faire puisqu’il a été lui-même infecté par le coronavirus et a dû rester confiné à domicile avec son épouse.

Bien que très affaibli durant plusieurs jours, il préfère ne pas s’attarder sur le sujet. Et il affirme attendre que le PS statue sur le nouveau pacte de majorité avant que ce dernier soit présenté au conseil. Il faut dire que le processus a été ralenti par l’éviction de l’ex-Premier échevin Albert Gérard.

Mais pas de quoi toutefois tracasser le principal intéressé qui a quant à lui reçu un mandat unanime de son camp. " Je ne suis pas pressé et le plus important, c’est de bien faire les choses ." Fixé le 27 avril, le prochain conseil pourrait être reporté. Quant à la gestion de la Ville, il salue les mesures prises, le virus éclipsant le reste.

En attendant son tour, il poursuit son travail quotidien pour le cabinet du ministre régional du Budget. Étant plus particulièrement en charge de la gestion financière et de la dette. " On suit l’évolution de la situation de près et tout se déroule comme avant ", souligne-t-il. Il épingle tout de même " une plus grande volatilité des marchés financiers ".

S’il a dû davantage travailler à distance, il a également suivi avec attention la gestion de la crise au niveau fédéral. Et pour cause, vu qu’il a travaillé durant quatre ans au cabinet de l’actuelle Première ministre. " Je reconnais la personne avec qui j’ai collaboré ", dit-il à propos de Sophie Wilmès.

Évoquant " sa profonde humilité et sa grande rigueur intellectuelle ", il voit en elle " une sorte d’anti-Theo Francken ". Laquelle s’en sort selon lui très bien dans un contexte institutionnel compliqué. " Quand il y a eu une pilote dans l’avion, cela a fonctionné." Et de refuser à ce stade toute polémique relative à la saga des masques ou encore aux soins de santé…