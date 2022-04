Il sera bien établi sur le site des terrains de football d'Ivoz.

On le sait, faute d'accord avec bpost au niveau des places de parking, les autorités flémalloises ont abandonné le projet de réhabiliter l'ancien bâtiment des finances (Grand'route, côté Flémalle-Haute) pour y installer les services de police. D'autres pistes ont donc été explorées et c'est l'option d'Ivoz qui a été retenue, plus précisément le site des terrains de football qui abrite actuellement la Royale Union Flémalloise. Sachant que le club et son école de jeunes vont bientôt intégrer de nouvelles installations à Mons-Lez-Liège (rue Jean-Louis Adam), les terrains seront dès lors libérés.