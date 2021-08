Après avoir reconnecté une première partie de Tilff au réseau de gaz mercredi, c’est ensemble de Tilff qui sera à nouveau approvisionné en gaz naturel dès ce jeudi.

Le travail est laborieux pour le rétablissement du gaz dans les communes sinistrées par les inondations du 15 juillet dernier. “En effet, pour rétablir une zone”, explique Gil Simon, directeur général de Resa, “nos équipes doivent préalablement procéder à des fermetures de compteurs dans chaque ménage concerné, étape nécessaire à la poursuite des travaux d’exploration et de réparation de nos conduites endommagées. Une fois ce processus de fermeture de compteur et la réparation de conduites effectués, nous sommes en mesure de relancer le gaz en toute sécurité”.

Ce mercredi, une première zone, correspondant à 150 foyers tilffois, a été réapprovisionnée en gaz naturel. Ces ménages pourront recommencer à utiliser leurs appareils fonctionnant au gaz une fois leur compteur rouvert par les équipes de Resa. Des rendez-vous ont déjà été pris et les premiers compteurs ont été rouverts.

Dès ce jeudi après midi, c’est tout Tilff qui sera raccordé au réseau. “Au total à Tilff, ce sont près de 750 ménages qui vont retrouver un peu de chaleur au sein de leurs foyers. Nos équipes travaillent sans relâche pour rétablir le gaz le plus rapidement possible dans un maximum de foyers. C’est un travail long et qui nécessite de la rigueur ; il faudra encore faire preuve de patience dans les zones les plus durement touchées, mais on avance !”, précise Gil Simon.

Pratiquement, les riverains tilffois qui ne l’auraient pas encore fait peuvent se mettre en contact avec RESA afin de planifier un rendez-vous pour procéder à la réouverture de leur compteur de gaz. Une ligne spécifique a été mise en place et est accessible de 8h à 21h, 7j/7 : 04/225.81.06

“Nos équipes seront présentes toute cette fin de semaine (samedi et dimanche compris) dans les rues de Tilff pour procéder aux réouvertures des compteurs qui auront été planifiées".

Pour rappel, les habitations ayant été sinistrées et dont l’installation intérieure a été partiellement ou totalement inondée, devront fournir une attestation de conformité (pouvant être délivrée par un installateur habilité ou par un organisme agréé), sans quoi les équipes de Resa ne pourront pas procéder à la réouverture du compteur.