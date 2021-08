Depuis plus d’un mois, les agents de RESA, gaziers et électriciens, sillonnent les rues des communes sinistrées en région liégeoise avec un objectif commun, rétablir l’énergie le plus rapidement possible dans un maximum de foyers.

S’il est vrai que la plupart des foyers sont à nouveau éclairés (nos call centers reçoivent à l’heure actuelle moins de dix demandes d’intervention par jour concernant l’électricité), le travail est important pour le rétablissement du gaz dans les communes sinistrées. Chaque jour, toutes nos équipes de gaziers sont sur le terrain pour procéder à des fermetures de compteurs nécessaires à la poursuite des travaux d’exploration et de réparation de nos conduites endommagées.

Ce mercredi, 150 foyers de Tilff à Esneux pourront à nouveau utiliser leurs appareils fonctionnant au gaz naturel une fois leur compteur rouvert. "Chacune des zones sinistrées reconnectée au réseau gazier représente pour nous une satisfaction et un encouragement à poursuivre sans relâche le travail de rétablissement du gaz dans chaque commune et chaque foyer ! Pour le rétablissement de l’électricité, nous avions gagné 10 jours sur le planning annoncé au départ ; pour le gaz, notre objectif est aussi d’aller le plus rapidement possible pour ramener la chaleur au sein des foyers", annonce Gil Simon, Directeur général de RESA.

Concrètement, les habitants des rues concernées par la relance du gaz à Tilff (illustrées en vert sur la carte) peuvent dès à présent se mettre en contact avec RESA afin de fixer un rendez-vous pour procéder à la réouverture de leur compteur de gaz. Une ligne spécifique a été mise en place et est accessible de 8h à 21h, 7j/7 : 04/225.81.06

Pour les habitations ayant été sinistrées et dont l’installation technique a été partiellement ou totalement inondée, une attestation de conformité pouvant être délivrée par un chauffagiste Cerga ou par un organisme agréé sera exigée, sans quoi nos équipes ne pourront pas procéder à la réouverture du compteur.

Les autres zones de Tilff actuellement toujours privées de gaz devraient pouvoir être rétablies tout prochainement.