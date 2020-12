Après un nouvel isolement forcé, les musées peuvent accueillir à nouveau des visiteurs. Dans la foulée d’autres avant lui, le Grand Curtius de Liège a rouvert ses portes depuis ce lundi avec deux nouvelles expositions dédiées à l’art contemporain et à la bande dessinée.

Si la collection permanente vaut à elle seule la visite, des expositions temporaires viennent la compléter. Ce qui est donc le cas d’"Andy Warhol by Typex", retraçant la vie et l’époque du pape du pop art. À voir jusqu’au 21 février, cette exposition imaginée avec l’auteur de sa biographie pour les Rencontres du 9e art d’Aix-en-Provence en 2019 est présentée simultanément à l’exposition "An American Dream Factory" en cours à La Boverie.

Typex est un illustrateur et auteur de bande dessinée néerlandais. Il a publié plusieurs albums et s’est spécialisé dans l’illustration de presse. Sa force est sa capacité à adapter son style graphique en fonction des sujets qu’il traite. La BD "Andy. Un conte de faits" est une somme graphique de plus de 500 pages sur la vie et l’époque de ce dernir qui est parue en 2018.

Factory, le célèbre atelier qu’il ouvre en 1964, à la fois laboratoire artistique, espace de liberté et exemple d’un mode de vie alternatif, l’ont beaucoup inspiré. Typex s’est imprégné de son œuvre mais aussi des livres et témoignages et il s’est également rendu à Pittsburg et à New York.

À voir également jusqu’au 28 février : "Inner Space Volume 6". Soit un collectif qui rassemble des curateurs d’expositions, des artistes et des publics. Le but est de générer des rendez-vous et des collaborations qui alimentent chacun de ses membres. Plus que de concevoir de simples expositions, Inner Space cherche à mettre en place un lieu de réflexion pour sa communauté.

Son 6e volume est conçu comme un événement pluridisciplinaire. La quarantaine d’artistes qui y sont représentés sont issus de la région liégeoise mais aussi plus largement de Belgique et d’Europe. Ils ont été invités à proposer une intervention artistique en lien avec les collections permanentes du Grand Curtius.