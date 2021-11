A partir de ce 1er décembre, les habitants de Herstal pourront bénéficier d’un guichet électronique totalement remis à jour. Il sera désormais plus aisé de se connecter avec sa carte d’identité, mais aussi avec son smartphone à l’aide de l’application. Les paiements en ligne sont aussi dorénavant possibles.

« A l’heure où la 4ème vague de la covid-19 nous impose de limiter nos contacts, il était important de mettre à disposition du citoyen un e-Guichet moderne permettant d’éviter les déplacements inutiles. Cette évolution facilitera le travail des agents, réduira l’attente sur place et offrira plus de flexibilité aux familles », indique Denise Bohet, échevine et Officier d’Etat Civil de la Ville de Herstal.

L’e-Guichet sera directement accessible sur la page d’accueil du site internet de la ville : www.herstal.be. La connexion y est totalement sécurisée. Trois types de documents seront disponibles : Les documents Population téléchargeables instantanément (ex : certificat de cohabitation légale, certificat de résidence principale, …) ; les documents Population (ex : composition de ménage, certificat de nationalité, …) et les documents Etat Civil pour la Belgique ou l’étranger (ex : copie de l’acte de naissance, de l’acte de mariage, …).

Le citoyen pourra choisir la manière dont il souhaite recevoir le document : par email ou par courrier postal. Le choix posé, il sera ensuite redirigé vers la plateforme de paiement sécurisée. Une fois le paiement effectué, la demande est envoyée aux services. Le citoyen pourra contrôler le statut de sa demande à tout moment dans son historique personnel.