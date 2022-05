A Neupré, un signet informatif va être distribué aux élèves de 6e primaire.

On le sait, le harcèlement à l’école est une triste réalité. Un phénomène qui a pris d’autant plus d’ampleur à travers les réseaux sociaux et qui peut avoir des conséquences dramatiques…

" C’est un vrai problème de société qui mérite d’être pris en considération. Et sachant que lorsqu’on quitte la petite école pour entrer en secondaire, on est souvent un peu perdu, nous avons souhaité mettre en place un outil à titre préventif ", indique Virginie Defrang-Firket, la bourgmestre de Neupré.

Cet outil (voir ci-contre) est un petit document de type signet qui se veut discret tout en étant informatif.