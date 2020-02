Une belle récompense pour le club de handball.

© DR

© DR



Ce samedi après-midi, le HC Visé BM, club masculin de handball, a reçu le mérite sportif 2019 de sa ville dans la catégorie "sports collectifs". Un trophée remis aux membres du comité présents. Le président était absent puisqu'il se rendait à Houten avec l'équipe pour la reprise du championnat.Au niveau sportif, les Mosans progressent d'année en année et sont allés jusqu'en finale de la Beneleague la saison dernière. Ils ont également réalisé un parcours plus que remarquable en Coupe de Belgique et d'Europe.Cette saison, l'objectif est clair: terminer avec au minimum un trophée. Le club est qualifié pour la demi-finale de Coupe de Belgique et les play-offs du championnat de Belgique. Il espère toujours jouer le Final 4 en Beneleague.Au niveau des jeunes, les Oies ont également la cote.