Le 13 avril dernier, une violente collision s’est produite vers 14 heures, sur ce passage à niveau situé à Wandre, sur la ligne 40 plus précisément, entre Visé et Bressoux… un train a en effet percuté une voiture qui avait rencontré un problème technique au moment de traverser la voie ferrée. Grâce à l’intervention d’un passant courageux toutefois, un véritable drame a pu être évité.

Le héros, Ersin Gulmus, un habitant de Wandre âgé de 45 ans, était présent ce lundi soir au conseil communal de Liège tout comme la conductrice qui s’était mise en danger… Sous les applaudissements des élus liégeois, il a reçu la médaille de la Reconnaissance de la Ville de Liège, des mains du bourgmestre Willy Demeyer.

Peu après 14 heures le mercredi 13 avril dernier, c’est en arrivant sur ce passage à niveau à Wandre que la voiture de cette malheureuse conductrice a rencontré un ennui technique, le véhicule s’est immobilisé sur les rails. Dans cette situation pour le moins inconfortable et dangereuse, la conductrice a alors paniqué… et a perdu connaissance, alors qu’un train approchait. Sans l’intervention de notre héros, un drame se serait produit.

Assistant en effet à la scène, et comme l’a rappelé la présidente du conseil communal ce lundi soir, l’homme n’a pas hésité à ouvrir la voiture et à en sortir la conductrice, inanimée… juste à temps. Le train approchait en effet à grande vitesse et a littéralement fondu sur la voiture ; le choc fut particulièrement violent, le moteur de la voiture aurait d’ailleurs été expulsé… Et le héros de reprendre son chemin comme si de rien n’était, après s’être assuré que la conductrice était bien prise en charge.

Petit-fils d’immigrés venus travailler au charbonnage de Cheratte, père de deux enfants et professeur de maçonnerie à Huy, Ersin a tenu à remercier la Ville pour cet honneur, non sans une certaine émotion.

"J’ai aussi rencontré de belles personnes", nous a-t-il confié après avoir reçu sa médaille, "une famille avec laquelle nous sommes désormais liés".