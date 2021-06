Pour la deuxième année consécutive, la crise sanitaire liée au Covid-19 empêche l'organisation du "Huy Night Run" mais les joggeurs ne sont pas pour autant oubliés.

En collaboration avec le Challenge Jogging de la Province de Liège (CJPL), ces derniers pourront se tester du vendredi 18 juin au vendredi 2 juillet prochains.

Et ce sur deux des parcours du "Huy Night Run", à savoir la course de 5,051 km - à partir de 12 ans inclus - et la course de 10,200 km - à partir de 16 ans inclus -.

L'inscription se fait en ligne via http://www.cjpl.eu/v2019/ à partir du mercredi 16 juin et à n'importe quel moment pendant les 2 semaines d'ouverture du challenge afin de disposer d'un dossard virtuel.

Les participants devront scanner un QR Code au départ (qui sera donné avenue Delchambre à hauteur du kiosque Camauër) et à l'arrivée (qui aura lieu Grand-Place, au niveau de la grille du rez-de-chaussée de l'hôtel de Ville).

Chaque participant pourra se tester autant de fois que le dossard virtuel sera actif sur le même parcours afin d'améliorer son temps.