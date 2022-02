Liège L’exposition "I love Japan" d’Europa 50 ouvrira ses portes le 2 avril prochain.

L’exposition consacrée à Napoléon a pris fin le 9 janvier après 9 mois d’ouverture en plein cœur de la gare des Guillemins. Une exposition au cours de laquelle plusieurs centaines de pièces originales provenant de collections privées et d’institutions renommées belges et étrangères, souvent inestimables, étaient dévoilées à travers d’impressionnantes mises en scène.

L’approche scénographique était voulue objective et critique par ses concepteurs, dans l’objectif de retracer les multiples facettes de ce personnage historique majeur, laissant à chaque visiteur la possibilité de se faire sa propre lecture de celui-ci.

Malgré sa grande qualité et son intérêt, l’expo n’aura malheureusement pas dépassé les 60 000 visiteurs, contre 180 000 pour l’expo Toutankhamon. Une déception pour l’ASBL organisatrice Europa 50. "Nous sommes satisfaits sur la qualité de l’expo et la réponse du public, il n’y a pas eu de polémique par rapport au personnage, mais nous sommes déçus de la fréquentation, nous n’avons pas atteint le nombre de visiteurs escomptés", regrette Alain Mager, administrateur délégué. L’expo a enregistré 500 visiteurs par jour durant les congés scolaires, 250 à 300 durant les week-ends, et 100 à 200 en semaine.