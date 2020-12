En septembre dernier, l'assemblée générale du comité des fêtes du Laetare de Stavelot, qui rassemble toutes les sociétés folkloriques et musicales participant au cortège du dimanche, avait décidé de ne pas reporter ses festivités de la mi-Carême. En effet, l'investissement des groupes en matière de chars et costumes ayant été réalisé pour 2020, elle avait choisi de se donner un peu de temps et de suivre l’évolution de la situation sanitaire. La date du 13 décembre avait donc été fixée pour prendre une décision ferme.

Ce dimanche, l'assemblée générale a donc examiné si les conditions pouvaient être réunies en vue du maintien des festivités les 13, 14 et 15 mars prochains. "A la lumière des dernières évolutions de la crise sanitaire, force est, hélas, de constater qu’elles ne permettent pas encore d’envisager sereinement l’organisation de nos réjouissances aux dates prévues", regrettent Jean-Marie Marquet et Yves Reinkin, respectivement président et secrétaire du comité des fêtes du Laetare de Stavelot.

Pas envisageable à ce stade, en effet, sachant que le Laetare de Stavelot attire traditionnellement des milliers de personnes dans les rues et dans les établissements Horeca, aujourd'hui fermés mais qui, une fois rouverts, devront appliquer un protocole sanitaire strict... Par ailleurs, "les autorités communales nous ont aussi indiqué qu'en l’état, elles ne voyaient pas comment elles pourraient autoriser cette manifestation", ajoutent-ils.

La décision d'annuler a donc été votée à l'unanimité.

Un report au dimanche 4 juillet 2021 a tout de même été envisagé. Mais "pour réussir ce cortège estival, certains éléments ont été présentés comme incontournables à l’AG: présence de minimum 75 % des sociétés locales, pas d’entrée payante ni de concours inter-sociétés, pas de chapiteau dans la cour de l'abbaye...". Sur base de ces éléments, l'assemblée générale a été amenée à voter et près de 50 % des votes ont été exprimés contre ce report au 4 juillet 2021. La raison invoquée est l'évolution incertaine de la situation sanitaire. Ce qui a donc mené à l'annulation définitive d'un cortège en 2021!

Le comité des fêtes et l'ensemble des sociétés folkloriques et musicales du Laetare de Stavelot fixent d'ores et déjà rendez-vous au week-end des 26, 27 et 28 mars 2022 "pour des réjouissances exceptionnelles"!