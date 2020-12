L’Assemblée générale de l’ASBL du Folklore Tilffois l’a communiqué officiellement ce vendredi : le carnaval (Laetare) de Tilff de 2021 n’aura pas lieu, crise sanitaire oblige. Comme d’autres événements similaires (Laetare de Stavelot ou au Cwarmé de Malmedy), ce sont les mesures en vigueur qui ont eu raison de la fête… pour la deuxième année consécutive. On se souvient en effet que le Laetare de Tilff avait été, en 2020, l’une des premières "victimes" de la crise, lors du premier confinement.

"L’AG s’était réunie au mois de septembre en gardant l’espoir de pouvoir organiser l’édition 2021 au vu de la situation sanitaire du mois d’août qui s’était sans nul doute améliorée", a indiqué le conseil d’administration, "nous avions l’envie de faire vivre notre folklore et de nous retrouver tous ensemble, envisageant même un plan B étant conscients de l’investissement des groupes locaux et autres en matière de chars et de costumes réalisés pour l’édition 2020. Nous voulions nous donner un peu de temps mais nous avons vu défiler un nombre incalculable d’annulations de carnaval s".

En examinant la situation, les organisateurs du Laetare ont dû se rendre à l’évidence : organiser une manifestation populaire d’ici quelques mois est un pari à haut risque tant le spectre des restrictions peut mettre à mal tout l’investissement qui serait engagé. "Il nous est impossible d’organiser un carnaval familial réunissant des milliers de personnes. Dès lors, c’est avec un profond regret et le cœur lourd que le conseil d’administration a décidé d’annuler l’édition 2021. La sagesse l’emportant sur la passion".

L’ensemble des membres de l’ASBL Folklore Tilffois fixent d’ores et déjà rendez-vous aux fidèles le 27 mars 2022 "pour un grand carnaval et en attendant ces retrouvailles, nous vous souhaitons d’agréables fêtes de fin d’année malgré la situation difficile".