Réunie ce dimanche 23 janvier, l’Assemblée générale du comité des Fêtes du Laetare de Stavelot a décidé d’annuler les festivités des 26-27 et 28 mars prochains. Les festivités sont reportées au dimanche 15 mai 2022, annonce le comité des Fêtes du Laetare de Stavelot dans un communiqué.

"À la lumière des dernières évolutions de la crise sanitaire et du dernier CODECO, force est hélas de constater qu’elles ne permettent pas encore d’envisager réalistement l’organisation de nos réjouissances aux dates prévues. En effet, le maintien de nos festivités où des milliers de personnes sont normalement rassemblées le long des cortèges et dans les établissements HORECA est impossible en raison de l’imposition du CST et du masque pour les événements même en extérieur.

Au vu de ce protocole strict et des obligations pour l’instant encore en cours pour l’Horeca (dont les tables de 6 personnes assises à l’intérieur) les autorités communales, présentes à cette AG, nous ont aussi indiqué qu’en l’état, elles ne voyaient pas comment elles pourraient autoriser cette manifestation.

Face à cette situation, et suite à l’annulation de nos réjouissances en 2020 et 2021, le Comité des Fêtes et les sociétés folkloriques et musicales de Stavelot ont choisi de ne pas abandonner et de maintenir la flamme de tous les amoureux de nos réjouissances et, en particulier, de tous les participants au cortège. Sortir enfin les chars, faire découvrir de merveilleux costumes, animer follement le public, partager les rythmes des fanfares et harmonies… Tout cela ne pouvait encore attendre une année de plus."

"C’est pourquoi, l’Assemblée a décidé de reporter nos festivités au dimanche 15 mai 2022, à un moment où nous pouvons espérer que le CST ne sera plus de mise pour ce type de manifestation. S’il ne s’agira évidemment pas d’un Laetare comme celui que nous célébrons lors de nos trois glorieuses à la mi-Carême, ce grand cortège folklorique dans toutes les rues de la ville s’achèvera bien par le rondeau des Blancs-Moussis et offrira à tous et toutes, sociétés et public, de vivre intensément les joies liées à notre patrimoine. Nous vous informerons plus tard des détails de cette organisation. Sachez cependant déjà qu’il n’y aura pas d’entrées payantes cette année, ni de chapiteau, ceci afin de permettre à l’HORECA local de bénéficier un maximum des retombées de cet événement."