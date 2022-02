François Coune, alias @livraisondemots sur Instagram depuis 2018, partage ses coups de cœur culturels, et plus particulièrement littéraires, avec aujourd'hui plus de 32k d'abonnés qui amènent à son compte plus de 150k de visites par semaine. Rien que ça !

Près de quatre ans après l'ouverture de son compte Instagram, il transpose ses partages numériques dans la réalité et invite ses followers à le rejoindre entre croissants et boissons chaudes pour parler littérature. Il sera au Tea Late, rue des Carmes à Liège, le samedi 19 février de 10h à 12h.



"Il y a quelques mois, j'ai demandé à mes abonnés si ça leur ferait plaisir de passer un moment littéraire en petit comité autour d’un petit-déjeuner et, sans surprise, ils ont été des milliers à me répondre « ouuiiii » en story !", explique François Couine qui se réjouit de la concrétisation de ce projet et d'échanger avec ses abonnés "en vrai", au-delà des écrans.



Au programme ? Pendant près de deux heures, les participants et l’influenceur le plus suivi dans le secteur littéraire en Belgique francophone parleront de voyage dans la littérature. La participation est au tarif de 20 euros et comprend le petit-déjeuner ainsi que l’accueil dans le café liégeois décoré aux allures d'Alice au Pays des Merveilles.

© D.R.

Le petit-déjeuner littéraire du Tea Late n’est pas le premier de la série. Le Millefeuille (Ixelles) a accueilli un premier évènement complet. Des arrêts dans d'autres villes sont prévues... jusqu'en France, sur de multiples thèmes différents.