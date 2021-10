André Cools fut assassiné le 18 juillet 1991.

Comme s’il avait fallu que jusqu’au bout, son parcours soit hors du commun.

Une balle nullement perdue et c’est un monument politique belge qui s’effondre dans la stupeur générale, tant chacun prend vite conscience que cet événement va bouleverser la Belgique autant que le Parti socialiste. Et pour cause…

André Cools est né et a grandi dans le monde ouvrier. Un frein pour certains, une force et un alibi pour évoluer dans le Parti socialiste. D’autant plus que c’est plus précisément dans la Maison du peuple gérée par ses parents à Flémalle qu’André Cools aura pu côtoyer ses premiers discours de gauche. Une tradition familiale parfois virulente lorsqu’on sait que son grand-père paternel, ouvrier dans la sidérurgie à Ougrée, fut longtemps privé du droit de vote en raison d’un lourd casier judiciaire pour… fait syndical. Son père opta quant à lui pour le relais entre syndicat et politique : Marcel fut délégué syndical des métallurgistes de la province de Liège mais aussi échevin du Parti ouvrier belge (POB) à Flémalle. Mais André Cools eut aussi cette chance de terminer ses humanités gréco-latines. Les amis de son père avaient pris André en charge après que Marcel fut déporté et décapité à Mauthausen (1942).

Disciple d’André Renard

En politique, ses choix souvent affectifs l’auront mené aussi haut qu’un homme peut se hisser. Disciple d’André Renard, en effet, il adhérera au Mouvement populaire wallon dès sa création. Mais c’est dans le cadre du Parti socialiste belge (PSB) qu’il choisira de défendre l’idée wallonne dès 1964. Il deviendra d’ailleurs le premier président du PS en 1978, lorsque le PSB sera scindé entre une aile flamande et une aile francophone. Marqué par les grèves de 1960 autant que par ses origines, son parcours est logique et ambitieux. L’homme est tour à tour conseiller communal, député, bourgmestre, ministre, président du conseil régional wallon…

Mais André Cools, par la force des choses, c’est aussi et surtout un réseau d’influence. "Willy Demeyer et Michel Daerden réunis", entend-on parfois aujourd’hui. Plusieurs institutions comme la Holding Meusinvest, la Smap ou une présence dans d’innombrables intercommunales devaient permettre d’œuvrer au développement économique de la région, avec tous les outils et l’influence requis. Cet aspect du personnage, perçu comme une mainmise sur le pouvoir, sera, comme dans un bon polar, stoppé net ce matin de juillet 1991. André Cools sera assassiné par balle, avenue de l’Observatoire (domaine de la Tourelle), par deux meurtriers d’origine tunisienne, engagés par la mafia italienne.

Au terme d’un procès d’envergure, bien à l’image de celui qu’on surnommait "le Maître de Flémalle", Richard Taxquet, chauffeur du ministre Alain Van der Biest, Pino di Mauro, Cosimo Solazzo et Domenico Castellino ont été condamnés à 20 ans de prison pour avoir organisé l’assassinat. Le suicide de Van der Biest stoppa la procédure judiciaire à son encontre. Par la suite, la cellule Cools fut dissoute mais deux agents restèrent affectés à l’enquête.

Hommage

On retiendra la visite du Roi à Flémalle à la suite de l’assassinat, ce cortège de plusieurs kilomètres qui se dirigeait vers le cimetière des Trixhes, sur les hauteurs de Flémalle. D’autres retiendront le procès et s’interrogeront toujours sur le mobile des commanditaires.

En résumé, un grand homme engagé et, pour ses proches, de cœur.