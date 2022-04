Bonne nouvelle pour celles et ceux qui attendaient avec impatience son retour à Chokier... Suspendu comme tant d'autres événements en raison de la pandémie de Covid-19, le traditionnel marché aux fleurs de Chokier s'y déroulera le dimanche 24 avril, de 8 h à 19 h. La commune de Flémalle et le comité des fêtes de Chokier invitent tout un chacun à son inauguration, à 11h.

A cette occasion, l'office du tourisme local, installé dans le village, sera ouvert de 10 h à 18 h et proposera une balade et une visite guidées, la première à 10 h dans la réserve Aux roches sur le thème "l'herbier sauvage de Chokier" et la seconde à 14 h à la découverte du village, de son histoire, de son église, de son vignoble. Peut-être sera-t-il possible, si la récolte le permet, d'y déguster le vin de Dame Palate...

Infos et réservations pour la visite et la balade à l'office du tourisme: 04/233 67 87. Attention, le nombre de places est limité. P.A.F : 5 €.