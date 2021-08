Suite aux dramatiques inondations de la mi-juillet et au grave sinistre subi par le quartier de Chênée, l’organisation du Marché hebdomadaire ne peut pas encore être assurée sur la place du Gravier.

"Toutefois, dans un souci d’offrir la possibilité aux habitants du quartier qui ont été dramatiquement impactés de se pourvoir à nouveau en produits de qualité, la Ville de Liège, son Echevinat du Commerce et l’Administration sont heureux de vous annoncer la reprise d’un Marché hebdomadaire dès ce mardi 17 août à 8 heures", explique la ville dans un communiqué.

"Cette mesure tend également à répondre à l’objectif de permettre à la "Vie" de reprendre le plus vite possible dans les quartiers touchés parallèlement aux mécanismes d’aides et de soutien aux personnes sinistrées".

Ce marché sera organisé, à titre transitoire, dans l’attente d’une sécurisation des alentours de la Place du Gravier, sur le parking de l’entreprise "Troc" située Boulevard de l’Ourthe.

Deux entrées seront possibles : l’une via Boulevard de l’Ourthe et l’autre via l’arrière de la rue de Sauheid.

"Il va de soi que tout est mis en œuvre afin que le Marché puisse réintégrer, dès que possible, son emplacement habituel", conclut-on à la ville de Liège.