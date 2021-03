Les commerces d’Aywaille sont plus motivés que jamais à reprendre cette activité qui avait bien démarré mais qui avait été contrainte au silence durant la crise. Ce dimanche 28 mars se déroulera en effet le premier "épisode" de 2021 du marché de pleine lune. En effet, le Royal Syndicat d’Initiative d’Aywaille, en collaboration avec des commerçants de la rue Hongrée, se dit plus que motivé pour reprogrammer d’autres marchés en 2021 (pas moins de 9 dates).

Ce dimanche 28 mars entre 16 heures et 21 h, le marché aura lieu dans les rues Hongrée et Saint-Pierre, cœur historique d’Aywaille, récemment repavées et rénovées. On y retrouvera près de 40 artisans locaux avec leurs produits locaux et de l’artisanat régional valorisant le circuit court et le durable.

Pour cette occasion, les commerces d’Aywaille ouvriront leurs portes et ce, afin de permettre aux visiteurs de soutenir également le commerce local qui a plus que jamais souffert depuis un an. Concrètement, les marchés de pleine lune se dérouleront donc à 9 reprises, de mars à novembre 2021, aux dates suivantes : dimanche 28 mars, mardi 27 avril, mercredi 26 mai, jeudi 24 juin, samedi 24 juillet, dimanche 22 août, mardi 21 septembre, mercredi 20 octobre et vendredi 19 novembre, aux heures précitées.

Envie de faire vivre l’activité commerçante locale et artisanale ? n’hésitez pas.