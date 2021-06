Le marché du vendredi après-midi à Esneux reprendra à partir du 2 juillet Liège M.B. © tonneau

Après les marchés du mardi à Tilff et du mercredi à Esneux, c’est maintenant au tour du marché du vendredi à Esneux d’être autorisé à reprendre. Les trois marchés hebdomadaires du territoire ont ainsi pu être relancés, moyennant le respect des mesures sanitaires. Le port du masque est notamment obligatoire pour y déambuler. Pour rappel, le marché d’Esneux, se démarque par son horaire inhabituel, de 14 h à 21 h. Il s’établit autour d’une offre alimentaire de qualité et de proximité, proposant fruits et légumes frais, fromages, charcuteries, produits de boulangerie, d’épicerie… mais aussi des accessoires, des vêtements et de la petite restauration. Le marché de Tilff se déroule le mardi de 8h à 13 h, sur la place des Porais, le marché alimentaire d’Esneux le mercredi de 13 h à 18 h, avenue de la Station, devant le parking et le marché d’Esneux, le vendredi de 14 h à 21 h, Rue de l’Athénée.