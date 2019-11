C’est une scène d’une rare violence qui s’est déroulée en début d’après-midi ce vendredi 1er novembre, au niveau de la sortie d’autoroute d’Aywaille, dans le sens Liège-Luxembourg… et la victime de celle-ci n’est autre que le militant, défenseur de la cause animale, Jean-Michel Stasse, qui habite la région.

Alors qu’il s’apprêtait à prendre la bretelle de sortie en effet, un automobiliste aurait heurté son rétroviseur en le dépassant par la droite. Et tout aurait dégénéré.

"Je me suis fait agresser, bombe lacrymo dans la figure et foncer dessus par une voiture. Suis aux urgences du CHU depuis 13h40"…..

C’est par ces quelques mots diffusés sur les réseaux en fin d’après-midi ce vendredi que Jean-Michel Stasse, militant anti-zoos bien connu, a donc tenu à informer les nombreuses personnes qui le soutiennent. Il a également tenu à rassurer ses amis sur son état de santé, en précisant qu’il comptait, dès ce samedi, déposer plainte.

Selon ses dires, un homme aurait donc tenté de le dépasser et, lors d’une dangereuse manœuvre, aurait percuté son rétroviseur. Dans la bretelle de sortie, Jean-Michel se serait alors arrêté tout comme l’autre conducteur. Sans hésiter ce dernier aurait alors donné deux coups de spray lacrymogène dans les yeux du militant, avant de remonter dans son véhicule et de percuter la jambe de sa victime. Jean-Michel Stasse a été secouru par des passants et transporté aux urgences du CHU.

Une enquête a été ouverte. Celle-ci doit permettre d’y voir plus clair dans cette agression… On sait bien sûr que Jean-Michel Stasse n’a pas que des amis. Récemment, il publiait une vidéo montrant un tigre blessé et disait avoir reçu des menaces verbales. Affaire à suivre…