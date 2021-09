Alors que Source-O-Rama fait toujours office de centre d’aide aux sinistrés à la suite des inondations ayant touché certaines régions de la province de Liège à la mi-juillet, dont Chaudfontaine, on nous avait annoncé la réouverture imminente du parcours de mini-golf. Ce sera bel et bien le cas ce week-end !

Concernant Source-O-Rama et ses espaces Art House et Water House, c’est une autre histoire sachant que les salles ont été inondées. Si les œuvres d’art ont pu être sauvées, les animations sur le parcours de l’eau ont, par contre, été endommagées.

Le parcours extérieur de mini-golf a, lui aussi, subi des dégâts (voir photo ci-contre). Les plantations ont été abîmées, voire déracinées ; le revêtement du parcours a été emporté, de même que le dessus de la fontaine (pyramide en verre). De plus, la pompe était remplie de boue et un arbre s’était retrouvé coincé dans un 6 du 36.6, chiffre représentant la température à laquelle l’eau jaillit de la terre à Chaudfdontaine…

Accès gratuit!

Les clôtures ont également été endommagées et il a fallu dégager les déchets qui jonchaient le parcours de mini-golf. La zone ayant été remise en état, le parcours de mini-golf de Source-O-Rama s’apprête à rouvrir et ce, même si les travaux de rénovation de la fontaine et du 36.6 ne sont pas prévus avant la semaine prochaine… Les autorités locales ayant jugé opportun de permettre à la population d’en profiter vu le retour des beaux jours…

À noter que l’accès sera gratuit jusqu’à la fin de l’année !