Le Carnaval du Nord se tiendra dans le quartier Saint-Léonard.

Samedi, le quartier Saint-Léonard sera le centre névralgique du carnaval liégeois. C’est en effet ce jour-là que se tiendra la 17e édition Carnaval du Nord.

Cette année, l’évènement sera double car la nouvelle passerelle qui relie le quartier aux coteaux sera inaugurée peu avant le départ du cortège.

Appelé aussi Carnaval des Patates, cet événement phare du quartier Saint-Léonard est ouvert à toutes et tous, avec une mention spéciale à tous ceux qui aiment fabriquer des déguisements avec des objets de récupération. Le Carnaval du Nord est ouvert à tous les habitants du quartier ainsi qu’à tous les Liégeois, dans un esprit de tolérance, de cultures multiples et de fête.

Dès 14 h, un grand cortège, rassemblant un millier de personnes, démarrera de la nouvelle passerelle, sillonnera les rues du quartier pour se terminer dans le terrain du 251 rue Vivegnis, là où le Miniss Hiver sera lapatatisé (lapidé à coups de patates) puis brûlé comme le veut la tradition.

Cette année encore, la structure du grand feu est réalisée par le collectif liégeois du quartier, Lost Ninos , qui avait construit, toujours pour le bûcher, une réplique de la tour des Finances (en 2017) et une splendide tour de voitures de 6 mètres de haut (en 2019).

Le soir, après un spectacle de marionnettes et une distribution gratuite de crêpes et de chocolat chaud (offerts et réalisés par les habitants du quartier), le grand feu crépitera au son de la fanfare JuNord, composée d’enfants du quartier, et de la fanfare du Nord, leurs aînés. S’ensuivra une soirée sous chapiteau.

Bon amusement !