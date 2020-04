Coronavirus Deux maisons liégeoises continuent de publier.

En cette crise du coronavirus, l’attitude de la plupart des grandes maisons d’édition a été de repousser leurs parutions. Lequel choix n’a pas été fait par d’autres, dont la maison d’édition liégeoise L’attitude des Héros. Fondée il y a peu par Fred Colantonio et voulue innovante, elle a donc décidé de rendre un titre disponible durant cette période particulière.

Intitulé Devenez qui vous êtes, il est l’œuvre de l’auteure Brigitte André et a pour but avoué d’aider le lecteur. Et ce qui plus est comme souligné par cette dernière en cette période troublée. C’est ainsi qu’un trajet personnel est proposé à celui qui se sent perdu et qui a besoin de se (re) trouver.

Au travers de cet ouvrage, l’idée est de permettre à tout un chacun de "s’entreprendre" ou, pour utiliser les termes de l’auteure, de faire preuve de "self leadership". "À travers nos actions quotidiennes, nous cherchons à devenir un peu plus "qui nous sommes", tant dans nos errances que dans nos constances", est-il expliqué.

Selon ses dires, c’est un trajet construit et articulé comme un jeu de dominos que propose Brigitte André. Laquelle, originaire de Charleroi mais vivant à Bruxelles, est criminologue de formation. De par son parcours qui l’a vue quitter le secteur bancaire pour le coaching en 1988 avant de changer encore de voie en 2008, elle a expérimenté le développement personnel.

La parution aux éditions Now Future d’un livre engagé est aussi à signaler. Dénommé Boulanger et anarchiste, il est dû à Mario Gotto, initiateur du mouvement "slow food" à Liège. Il y promeut "un anarchisme de non-adhésion" à travers une réflexion socio-politique en forme de recueil de nouvelles.