L’ensemble du domaine du Monde Sauvage s’étend sur plus de 84 hectares… dont 45 sont effectivement occupés par le parc animalier. Autant dire que le site est vaste, "et nous avons la chance de n’avoir que très peu de visites intérieures", se réjouit Ronald Renson, responsable du Monde Sauvage. "Cette réouverture, nous la préparons depuis des semaines déjà. Nous pensions que cela prendrait plus de temps mais nous sommes prêts".

Rattrapé par le confinement, comme d’autres sites de loisirs, le Monde Sauvage, fermé en hiver, n’a tout simplement pas ouvert en 2020. Dès ce lundi 18 mai, les visiteurs pourront fouler à nouveau les allées du parc… et ici, tout le monde sera le bienvenu.

"En effet, le nombre de nos abonnés n’atteint pas un seuil problématique", poursuit Ronald Renson, "le parc est donc ouvert à tous. Nous avons calculé que nous pouvions accueillir au total 1.200 personnes à la fois, en respectant la distanciation sociale bien sûr, avec 15 m² par famille ou 10 m² pour un visiteur isolé". Un jour de forte affluence, le parc a déjà accueilli jusqu’à 2.500 personnes en même temps…

Au sein du parc, des adaptations ont bien sûr été réalisées, les réservations sont notamment obligatoires. "Et au niveau de la circulation, nous avions déjà un sens de visite mais il n’était que conseillé. Désormais tout se fera à sens unique, le personnel sera là aussi pour guider les gens", poursuit Ronald Renson.

Aucun problème par ailleurs pour le safari en voiture qui reste accessible. Par contre, "toutes les représentations sont annulées jusqu’à nouvel ordre". Pour des raisons évidentes de proximité du public. Le restaurant est lui aussi fermé, "mais nous disposons d’un espace snack à emporter qui reste accessible".

Au niveau des visites réalisées en intérieur, elles sont limitées donc et, ici aussi, un sens de visite à respecter est obligatoire. Le personnel du parc sera présent pour éviter que trop de visiteurs s’y promènent en même temps.