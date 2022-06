Le chemin des Chapelles est trop fréquemment emprunté par les automobilistes non riverains comme voie de transit pour rejoindre le pôle touristique et récréatif de la Sarte ou pour découvrir le Mur de Huy, haut lieu du cyclisme connu internationalement.

"Face à ce constat, afin de limiter le charroi de véhicules dans le Mur de Huy, de sécuriser les déplacements des riverains et des cyclotouristes, il a été décidé de réserver le chemin des Chapelles à la circulation locale et de fermer son accès via la bretelle N66/place Saint-Denis", explique le bourgmestre f.f. Éric Dosogne, qui confirme donc que les courageux qui veulent gravir le célèbre mur hutois y auront toujours accès.

"Ces mesures n’auront aucune répercussion sur la circulation des riverains et l’accès au parking de la place Saint-Denis, qui se fait donc obligatoirement, désormais, via le carrefour à feux lumineux tricolores", complète ce dernier. Carrefour qui se trouve à quelques dizaines de mètres à peine.

Ces mesures seront d’application durant une phase test de six mois maximum, éventuellement renouvelable, avant l’adoption d’un règlement complémentaire à la sécurité routière portant sur le même objet.