Les travaux de restauration du musée de Herstal, démarrés en mars 2021, sont sur le point de se terminer.

Le 4 avril dernier, la Ville de Herstal a déposé un permis d’urbanisme pour la construction cette fois d’une annexe qui viendra s’installer sur le jardin carolingien, perpendiculairement à la maison Lovinfosse, place Licourt. "Elle sera dédiée à l’Office du tourisme qui partage actuellement des locaux à l’arrière du musée", explique l’échevine du Tourisme, Sylvia Spagnoletti.

L’accueil ainsi que les bureaux de l’Office du tourisme pourront dès lors être installés au rez-de-chaussée de cette annexe, de même que le Centre d’interprétation du patrimoine remarquable et de curiosité, "qui offrira une vue d’ensemble sur le patrimoine architectural". Le premier étage accueillera le Centre d’interprétation de la Cité du fer et du charbon, et le deuxième étage le Centre d’interprétation Charlemagne. "Un ascenseur permettra de relier l’annexe à la maison Lovinfosse", qui deviendra ainsi accessible aux PMR. "Le jardin carolingien sera installé à un autre endroit."

Enquête publique

La Ville prévoit d’introduire une demande de subside (à hauteur de 60 %). "Le dossier devrait être déposé au mois d’août", précise l’échevine. Le total des travaux pour la construction de l’annexe est estimé à 1,4 million d’euros. L’enquête publique a démarré le 19 avril pour se clôturer le 3 mai prochain.

Rappelons que le musée reste accessible aux visiteurs. Il est possible d’y découvrir le passé industriel de Herstal (le travail du métal, l’armurerie, les motos) ainsi que le jardin carolingien pour terminer la visite.