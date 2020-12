Ce samedi matin, le bourgmestre en titre de Herstal a en effet confirmé cet incendie en cours à Herstal, au niveau du musée de l'éphémère situé rue de l'Abattoir, à l'arrière de l'hôtel de ville. L'incendie s'est déclaré vers 9 h 15 et les pompiers sont rapidement intervenus. On ne déplore aucun blessé et les pompiers ont réussi a circonscrire les flammes mais, vers midi, les hommes du feu sont revenus sur place car l'incendie avait repris. L'opération est toujours en cours