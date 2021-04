Après un report d’une semaine, la Ville de Seraing a officiellement inauguré son tout nouveau marché hebdomadaire en plein cœur de Jemeppe-sur-Meuse.

Celui-ci s’est tenu pour la première fois ce mardi, de 8 à 13 heures, rue Delville, sur l’accotement établi en contrebas de la place Brossolette, sous un magnifique ciel bleu.

De nombreux citoyens se sont d’ailleurs rendus sur place tout au long de la matinée pour découvrir les différents produits proposés par les 11 exposants : fruits, légumes, rôtisserie, charcuterie, fromages, saucissons, vêtements et bien d’autres.

Un événement qui s’est donc parfaitement déroulé et qui a, pour rappel, été mis en place à la suite d’une étude réalisée auprès de la population par le service en charge du commerce. Grâce à cette analyse, il apparaissait clairement que le quartier du Bois de Mont – fortement peuplé et bénéficiant de peu de commerce – était le plus approprié pour développer un nouveau marché.

Si des citoyens n’ont toutefois pas eu l’occasion de se rendre à cette première édition, ils pourront se rendre aux prochaines puisque ce rendez-vous sera dorénavant organisé de manière hebdomadaire, à savoir chaque mardi matin, de 8 à 13 heures.