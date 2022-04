A l’image de celui de Boncelles, ce nouveau marché espère devenir à son tour un événement incontournable de la Ville de Seraing.



Excellente nouvelle pour les Sérésiens. Après le marché de Boncelles, c’est au tour du nouveau marché d’Ougrée de voir le jour. Le collège communal de la Ville de Seraing a en effet officiellement donné son accord quant à l’organisation du nouveau marché mensuel d’Ougrée, qui sera inauguré le 20 avril prochain.La Ville de Seraing – à l’initiative de l’échevine du Commerce Déborah Géradon - poursuit ainsi son développement des marchés, et convie les citoyens à son inauguration.Il prendra place chaque 3e mercredi du mois peu de temps après la fin du marché du matin, soit de 15h à 20h, boulevard des Arts à Ougrée.Contrairement à son homologue matinal, ce marché vise principalement les familles qui pourront, une fois l’école terminée, s’y rendre avec leurs enfants et ainsi leur faire profiter des animations spécialement mises en place pour eux.En parallèle, il a également pour vocation de promouvoir des produits de bouche mais aussi et surtout artisanaux - au sens large du terme. Pour cette première édition, une vingtaine d’exposants se rendront d’ailleurs sur place pour présenter leurs articles à des prix attractifs ; des commerçants complètement différents de ceux qui s’y trouveront en matinée.Une annonce plus que positive pour le développement commercial sur Seraing, qui fait d’ailleurs écho au questionnaire que les citoyens avaient rempli en 2020 afin d’exprimer leurs attentes en matière d’organisation de marchés.Avec ce nouveau rendez-vous, la Ville de Seraing espère donc les combler et susciter l’intérêt de nombreux curieux.