Si la situation épidémiologique à Bruxelles est au centre des préoccupations, la région liégeoise est en train d’interpeller les experts. Les infections et les hospitalisations sont en hausse depuis plusieurs semaines.

Tout comme le taux d’incidence (le nombre d’infections pour 100 000 habitants lors des deux semaines précédentes) qui est le deuxième plus élevé du pays derrière la capitale, il est de 400 contre 572 dans la région bruxelloise. "L’analyse de risque la plus récente à Liège montre que cette tendance continue d’augmenter à Liège", note le virologue Steven Van Gucht. Côté hospitalisations, la tendance est la même.



Deuxième région la plus touchée, on compte 6 hospitalisations pour 100 000 habitants par semaine (contre 11 à Bruxelles) mais dans la capitale, la moyenne tend à se stabiliser. De plus, 114 patients Covid sont hospitalisés à Liège, dont 37 en soins intensifs, un chiffre en constante progression. " Dans cette région, on assiste à une réelle croissance des cas et on peut craindre que le nombre d’hospitalisations s’envole encore plus dans les jours et semaines à venir. Au niveau des soins intensifs, un lit sur quatre est occupé par un cas Covid à Bruxelles et le pourcentage monte à 16 % à Liège contre 11 % pour le reste de la Belgique. Cela pourrait saturer les hôpitaux si le virus commence à toucher davantage les gens à risques entre 50 et 60 ans car ce sont eux qui sont majoritairement touchés, tout en étant non-vaccinés", explique le spécialiste de l’institut sanitaire Sciensano.

(...)