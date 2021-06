Si l'inauguraiton officielle aura lieu le 18 septembre prochain, avec une après-midi réserve aux riverains et habitants de la commune, le tout nouveau pont de Tilff, qu'on ne présente plus, sera bien ouvert à la circulation cette semaine. L'annonce officielle parlait du 11 juin voici quelques semaines mais c'est bien ce jeudi 10 juin, dès 9 h 30, que le nouveau pont sera ouvert à la circulation. Ce mardi déjà (et ce mercredi) des essais ont lieu sur le pont en question, avec la présence de plusieurs semi-remorques notamment. Il s'agit de tester la résistance du pont qui doit logiquement légèrement bougé.

Pour rappel, le remplacement du pont de Tilff aura fait couler beaucoup d'encre dans l'entité, sur la question du remplacement à l'identique ou pas notamment ; le noeud du problème étant la suppression du passage à niveau, alors que de nombreuses ambulances étaient souvent coincées à cet endroit (près du CHU).

Finalement, c'est une option d'un nouveau pont mais permettant de passer au-dessus du rail qui aura été privilégiée. Le 6 juin 2018, le premier coup de pelle était donné et si on annonçait à l'époque 2,5 ans de travaux, il aura fallu 3 ans pour concrétiser ce chantier, dont le montant avoisine les 15 millions d'euros, financés à raison de 50 % par Infrabel, le solde étant principalement assumé par la Région wallonne.