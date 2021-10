verviers Ce mardi, Patric Huon a présenté la nouvelle mouture aux chefs de file de la majorité.

Vendredi 24 septembre dernier, la bourgmestre de Verviers Muriel Targnion avait découvert le nouveau projet de centre commercial imaginé par Patric Huon et City Mall.

Cette présentation avait notamment permis aux deux camps de renouer le dialogue. À l’issue de cette entrevue, Muriel Targnion avait relevé plusieurs points positifs. "Ce projet est beaucoup plus réalisable, plus équilibré et présente moins de freins à sa réalisation. De plus, il pourrait vraiment tenir compte des contraintes de mobilité et de verdurisation. Enfin, le promoteur propose un délai de réalisation assez court", avait-elle alors commenté.

Dans le bon sens