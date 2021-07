Le parc de la Boverie fermé Liège Matthias Sintzen Il est actuellement impossible d'y accéder. © Sintzen

La pluie ne cesse de couler et la Meuse et la Derivation sont déjà sorties de leur lit respectif. Situé entre les deux cours d'eau, sur une "île", le parc de la Boverie risque vite de se retrouver sous eau. Il a été fermé par la police de Liège ce matin. Les petits étangs situés au centre du parc ont eux aussi débordés.



Par ailleurs, il est actuellement impossible de fréquenter le ravel, tant sur la rive droite que la rive gauche, entre la passerelle et le pont Albert puisque ceux-ci sont sous eau.