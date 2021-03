Pour des raisons sanitaires qu’elle qualifie d’“évidentes”, ainsi que pour des raisons de sécurité, la Police de Liège va appliquer la limitation de la présence dans le parc de la Boverie à 700 personnes. Des points d’accès seront ainsi mis en place et des fouilles de sacs auront lieu afin d’endiguer la consommation d’alcool sur le site. La police rappelle d’ailleurs que la consommation d’alcool sur la voie publique est interdite.

Au-delà de 700 personnes, la Police laissera néanmoins passer les familles et les riverains. Si l’ambiance est bon enfant dans la journée, la Police constate que le parc de la Boverie est devenu le lieu de rassemblement des jeunes qui, habituellement, fréquentaient le Carré. Cependant, l’endroit représente un danger avec la présence de part et d’autre de cours d’eau, d’un côté la Meuse et de l’autre la Dérivation. De plus, des bandes urbaines malveillantes se sont donné le mot pour y être présentes au coucher du soleil. Celles-ci proviennent de Liège, mais aussi de Bruxelles, Grâce-Hollogne, Verviers…

“Hier soir, des infractions ont été déplorées : vols, bagarres, agression, harcèlement, prise à partie des Services de Police… La Police a procédé à deux arrestations judiciaires pour vols à l’arraché de GSM et quatre arrestations administratives pour trouble à l’ordre public. Ces problèmes de sécurité en soirée sont difficiles à gérer, le parc étant plongé dans une trop grande obscurité et sans caméra de surveillance”, expliquent en commun Christian Beaupère, le chef de la police liégeoise et Willy Demeyer, le bourgmestre de la Cité ardente.

La Police de Liège a donc sollicité auprès du Bourgmestre de Liège la fermeture du parc tous les jours à 19 h, pour des raisons de sécurité, sanitaires et de propreté. Le parc reste ouvert en journée. Le Bourgmestre a marqué son accord. L’ordonnance est en cours de rédaction, la mesure sera d’application dès ce vendredi 5 mars. La mesure est demandée pour le parc de la Boverie et pourrait être étendue à tous les parcs de la Ville si le problème se déplace.

La police signa enfin que ses effectifs vont encore être renforcés pour couvrir tout le territoire. “Les Gardiens de la paix sont aux côtés de la Police de Liège pour assurer un rôle de prévention, ils vont être rejoints par les animateurs de quartier de la Ville. La Ville de Liège va également renforcer ses effectifs pour maintenir la propreté du parc fortement mise à mal par les débordements”, termine le commissaire Beaupère.