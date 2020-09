A l’occasion des Journées du Patrimoine 2020, l’asbl Les Rendez-Vous de Richelle vous invite à découvrir les bois entourant le château d’Argenteau en mettant en valeur des éléments significatifs, témoins du patrimoine naturel et architectural de ces lieux chargés d’histoire. Au départ de la place du hameau de Wixhou, vous pourrez partir à la découverte de la chapelle Notre-Dame de Wixhou exceptionnellement ouverte, du champignon de Wixhou, élément décoratif restauré en 2018 par l’asbl Les Rendez-Vous de Richelle, des séquoias et des châtaigniers multi-centenaires et d’une partie du parc du château d’Argenteau ; de là, vous admirerez le plus ancien cèdre du Liban de Wallonie et la vue sur la vallée de la Meuse depuis le rocher sur lequel était, autrefois, édifié un château-fort.

Cet accès au parc est cependant limité et réservé aux personnes inscrites préalablement via le site des Journées du Patrimoine . Le site des réservations des Journées du Patrimoine est accessible jusqu’au jeudi 10 septembre à 12 heures et suivez le mode d’emploi pour les inscriptions en ligne sur la page d’accueil.

Renseignements :