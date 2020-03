Dans ce contexte de crise sanitaire liée au coronavirus qui frappe actuellement la Belgique, plusieurs mesures ont récemment été prises à Verviers.

Ainsi, le collège communal verviétois a décidé, à l’initiative de la bourgmestre Muriel Targnion (PS), de suspendre la perception des taxes liée aux activités qui sont ou ont été interrompues par l’arrêté ministériel du 13 mars dernier pour des raisons sanitaires, sauf dans les cas où un envoi tardif empêcherait la perception pour cause de dépassement de délai. Le collège communal proposera par la suite au conseil communal de se prononcer sur d’éventuelles exonérations en fonction de l’évolution de la situation.

En outre, le contrôle du stationnement sur l’ensemble du territoire de la Ville de Verviers est suspendu jusqu’au moins au 5 avril inclus. Les personnes qui devront se rendre dans le centre-ville de la Cité lainière au cours des prochains jours pourront donc stationner leur véhicule gratuitement.

Enfin, la Ville de Verviers a livré près de 250 masques issus de ses services techniques au CHR de Verviers. Par ailleurs, les entreprises et les particuliers en possession de masques qui veulent se joindre à cet élan de solidarité à destination du personnel soignant sont invités à contacter la Ville de Verviers au 087/325.397, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h. Ces masques seront redistribués à des infirmiers à domicile, des aides-soignants et des médecins généralistes.